Охота на «Герани» закончилась атакой дрона: под Полтавой сбили Ми-8 ВСУ, экипаж погиб

На днях появилась информация, что 30 июня 2026 года вблизи села Старицковка Полтавской области во время выполнения боевого задания по перехвату российских БПЛА-камикадзе «Герань-2» погиб экипаж вертолета Ми-8 ВСУ в составе четырех человек.