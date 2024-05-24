Спикер Джонсон: Нетаньяху выступит с речью в конгрессе США

Конкретная дата не раскрывается Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время собирается выступить с речью на совместном заседании обеих палат конгресса США, сообщил в четверг спикер Палаты представителей Майк Джонсон «В ближайшее время мы примем премьер-министра Нетаньяху в Капитолии на совместном заседании Конгресса», - сказал Джонсон, выступая перед журналистами.