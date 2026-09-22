Как уберечь продавцов жилья от мошенников: сотрудники полиции приняли участие в профилактическом мероприятии с риелторами 👮‍♀️ В рамках III Практической конференции профессионалов рынка недвижимости состоялась профилактическая лекция для представителей ассоциации «Волгоградская региональная гильдия риэлторов».