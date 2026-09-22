Как уберечь продавцов жилья от мошенников: сотрудники полиции приняли участие в профилактическом мероприятии с риелторами 👮♀️ В рамках III Практической конференции профессионалов рынка недвижимости состоялась профилактическая лекция для представителей ассоциации «Волгоградская региональная гильдия риэлторов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым