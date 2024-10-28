Саткинские депутаты выберут мэра из двух кандидатов

В Сатке завершился конкурс на пост главы муниципального округа. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе собрания депутатов Саткинского округа, в конце минувшей недели прошло второе заседание конкурсной комиссии, на котором были представлены кандидаты, допущенные к конкурсу: действующий глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Глазков и директор ООО «КомСервис» Михаил Итальев.