"Американцы просят небо над Сибирью и воды Черного моря. Война продолжится, но в нашу пользу": Эксперт о переговорах в Эр-Рияде

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А чего еще изволят господа?!
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15 час.
Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15 час.
Evgenija Palette
Если  Трамп ОТДАСТ &quot;замороженные&quot; активы России хохлам, с ним вообще ни о чем говорить больше не надо! И НЕ НАДО ПРИГЛАШАТЬ ЭТУ ТВАРЬ ЗЕЛЮ НИ НА КАКИЕ ФОРУМЫ... Сейчас это вполне можно сделать - ОН - &quot;ПРОСРОЧЕННЫЙ&quot;... И не надо &quot;спасать&quot; его положения, обязывая хохлов провести выборы... Надо ДАТЬ ПОНЯТЬ ЭТОМУ КЛОУНУ, ЧТО ОН - ЛИШНЯЯ СПИЦА В КОЛЕСЕ... А ЕГО ТОЛЬКО &quot;НАНЯЛИ&quot;, чтобы БЫЛО, КОГО УБИВАТЬ... И он ОТДАЛ НА УБОЙ УКРАИНЦЕВ! А ТЕПЕРЬ ЕГО УВОЛЬНЯЮТ... И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПУСКАТЬ ЭТИХ ЯНКИ В ЧЕРНОЕ МОРЕ! ЭТО - ВСЁ! ПРОЩАЙ, ОДЕССА! ЭТОГО ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ, ТАК ЖЕ, КАК НЕЛЬЗЯ ОБЛЕСПЕЧИТЬ ЯНКИ ПРОЛЕТ НАД СИБИРЬЮ...
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14 час.
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