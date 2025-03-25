ИА Новороссия Коллаж: ИА Новороссия. В Саудовской Аравии делегация из Киева провела 40-минутную встречу с дипломатами из США.
"Американцы просят небо над Сибирью и воды Черного моря. Война продолжится, но в нашу пользу": Эксперт о переговорах в Эр-Рияде
Комментарии
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ninikooo Митусова
А чего еще изволят господа?!
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15 час.
Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15 час.
Evgenija Palette
Если Трамп ОТДАСТ "замороженные" активы России хохлам, с ним вообще ни о чем говорить больше не надо! И НЕ НАДО ПРИГЛАШАТЬ ЭТУ ТВАРЬ ЗЕЛЮ НИ НА КАКИЕ ФОРУМЫ... Сейчас это вполне можно сделать - ОН - "ПРОСРОЧЕННЫЙ"... И не надо "спасать" его положения, обязывая хохлов провести выборы... Надо ДАТЬ ПОНЯТЬ ЭТОМУ КЛОУНУ, ЧТО ОН - ЛИШНЯЯ СПИЦА В КОЛЕСЕ... А ЕГО ТОЛЬКО "НАНЯЛИ", чтобы БЫЛО, КОГО УБИВАТЬ... И он ОТДАЛ НА УБОЙ УКРАИНЦЕВ! А ТЕПЕРЬ ЕГО УВОЛЬНЯЮТ... И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПУСКАТЬ ЭТИХ ЯНКИ В ЧЕРНОЕ МОРЕ! ЭТО - ВСЁ! ПРОЩАЙ, ОДЕССА! ЭТОГО ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ, ТАК ЖЕ, КАК НЕЛЬЗЯ ОБЛЕСПЕЧИТЬ ЯНКИ ПРОЛЕТ НАД СИБИРЬЮ...
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14 час.
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