"Американцы просят небо над Сибирью и воды Черного моря. Война продолжится, но в нашу пользу": Эксперт о переговорах в Эр-Рияде

Evgenija Palette

Если Трамп ОТДАСТ "замороженные" активы России хохлам, с ним вообще ни о чем говорить больше не надо! И НЕ НАДО ПРИГЛАШАТЬ ЭТУ ТВАРЬ ЗЕЛЮ НИ НА КАКИЕ ФОРУМЫ... Сейчас это вполне можно сделать - ОН - "ПРОСРОЧЕННЫЙ"... И не надо "спасать" его положения, обязывая хохлов провести выборы... Надо ДАТЬ ПОНЯТЬ ЭТОМУ КЛОУНУ, ЧТО ОН - ЛИШНЯЯ СПИЦА В КОЛЕСЕ... А ЕГО ТОЛЬКО "НАНЯЛИ", чтобы БЫЛО, КОГО УБИВАТЬ... И он ОТДАЛ НА УБОЙ УКРАИНЦЕВ! А ТЕПЕРЬ ЕГО УВОЛЬНЯЮТ... И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПУСКАТЬ ЭТИХ ЯНКИ В ЧЕРНОЕ МОРЕ! ЭТО - ВСЁ! ПРОЩАЙ, ОДЕССА! ЭТОГО ДОПУСТИТЬ НЕЛЬЗЯ, ТАК ЖЕ, КАК НЕЛЬЗЯ ОБЛЕСПЕЧИТЬ ЯНКИ ПРОЛЕТ НАД СИБИРЬЮ...