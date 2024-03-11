Яично-мясной рулет - ароматное, вкусное блюдо на все случаи жизни! В моей семье ни один праздник не обходится без него, и я хочу Вам предложить рецепт несложного, но очень вкусного и сытного рулета!Для приготовления яично-мясного рулета потребуется: фарш - 0,5 кг; яйца - 6 шт.