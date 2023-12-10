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Всё о разводах

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Посмотрела я это ваше «Слово пацана»…

Посмотрела я это ваше «Слово пацана»…

Все побежали, и я побежал. Посмотрела я это ваше «Слово пацана», хотя смотреть не хотела, где я и где пацанско-дворовая романтика? Более того, если что-то становится жутко популярным, я в эти игры стараюсь не играть, пока все не наиграются, чтобы отличить зерна от плевел, а моду – от действительно выдающегося в своем жанре.

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