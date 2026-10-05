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NewsOne

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Новому майдану быть? Киевские власти тормозят восстановление связи из-за угрозы протестов

Киевские власти сознательно тормозят восстановление стабильной связи и интернета в столице незалежной, опасаясь Майдана теперь уже против неё самой.

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