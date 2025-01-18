Рецепты русской кухни: 5 суперкаш, которыми баловались наши предки

Овсянка и манка кому угодно могут надоесть хуже горькой редьки, поэтому мы решили собрать для тебя 5 рецептов истинно русских суперкаш, которые можешь варить на завтрак и воображать себя хоть столбовою дворянкой, хоть румяной крестьянкой – на твой выбор.