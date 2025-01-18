Будет вкусно
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Будет вкусно

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Рецепты русской кухни: 5 суперкаш, которыми баловались наши предки

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Овсянка и манка кому угодно могут надоесть хуже горькой редьки, поэтому мы решили собрать для тебя 5 рецептов истинно русских суперкаш, которые можешь варить на завтрак и воображать себя хоть столбовою дворянкой, хоть румяной крестьянкой – на твой выбор.

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Комментарии
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владимир коверко
Герберт Уэлс отдыхает 😀😂
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18 час.

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