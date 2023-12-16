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В Рязани у ТЦ «Кит» открылась обновленная ярмарка выходного дня

Посетители оценили новые комфортные условия торговли: на территории заменено асфальтовое покрытие, смонтирована система электроснабжения, установлены лавочки, урны, оборудована контейнерная площадка, а также стела «Рязанская ярмарка».

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