В Рязани у ТЦ «Кит» открылась обновленная ярмарка выходного дня

Посетители оценили новые комфортные условия торговли: на территории заменено асфальтовое покрытие, смонтирована система электроснабжения, установлены лавочки, урны, оборудована контейнерная площадка, а также стела «Рязанская ярмарка».
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