Сенатор США назвал снятие санкций с российской солярки незаконным

Отмена санкций в отношении российского дизельного топлива, вероятно, является незаконной, заявил сенатор от штата Северная Каролина республиканец Том Тиллис 11 октября на телеканале NBC.
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