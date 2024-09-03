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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бенфика» купила Актюркоглу у «Галатасарая» за 12 млн евро плюс бонусы. Ранее вингер отказался от перехода «Спартак»

«Бенфика» купила Актюркоглу у «Галатасарая» за 12 млн евро плюс бонусы. Ранее вингер отказался от перехода «Спартак»

25-летний вингер подписал с португальским клубом контракт на 5 лет. По данным A Bola, сумма трансфера составила 12 миллионов евро плюс бонусы.

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