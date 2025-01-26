"Дороги в центре Гвардейки, улица Свободы,Малиновского,Чубаря! Крик души! Администрация на запросы не реагирует! Только отписки! Когда сделают дороги!??"Video: eef29a5d3c5fdec8071cea33860d5946_out_492395943_70639.
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