Дачник сильно обгорел на своем участке в Карелии

В Пудожском районе врачи спасают мужчину с ожогами 30% тела Во вторник в 17 часов на пульт Единой службы спасения города Пудожа поступило сообщение из ГБУЗ РК «Пудожская ЦРБ» о госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии пенсионера 1955 года рождения.
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