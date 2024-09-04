Дачник сильно обгорел на своем участке в Карелии

В Пудожском районе врачи спасают мужчину с ожогами 30% тела Во вторник в 17 часов на пульт Единой службы спасения города Пудожа поступило сообщение из ГБУЗ РК «Пудожская ЦРБ» о госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии пенсионера 1955 года рождения.