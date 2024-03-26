Владивосток планирует летнее трудоустройство подростков

В школах Владивостока формируются списки детей, желающих работать в летний период: летом у школьников появится возможность работать по четыре часа в течение десяти рабочих дней, при этом школы готовы трудоустроить 1 750 человек, пишет VL.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии