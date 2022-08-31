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В Краснодарском крае перед судом предстанет дистанционный мошенник

В Краснодарском крае перед судом предстанет дистанционный мошенник

Следственным отделом ОМВД России по Кореновскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего жителя Кемеровской области по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

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