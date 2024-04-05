СМИ узнали о планах США построить оружейный склад в арктическом регионе Европы

В арктической части Европы может появиться оружейный склад США, план о размещении базы находится в разработке, сообщает 4 апреля заместитель командующего Управлением материально-технического обеспечения армии США генерал-лейтенант Кристофер Мохан в интервью изданию Breaking Defense (BD).
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