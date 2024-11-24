ВСУ выбивали окна и крали бытовую технику у жителей Курской области

Следователи расследуют уголовное дело из-за вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области.РИА Новости сообщили, что местная жительница деревни Никипеловка рассказала на допросе военным о вандализме.
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