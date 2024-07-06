Рабочие городской хозслужбы обновляют дорожную разметку на городских улицах и в переулках с асфальтовым покрытием.
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Рабочие городской хозслужбы обновляют дорожную разметку на городских улицах и в переулках с асфальтовым покрытием.