Пирожки с луком и яйцом

Пирожки родом из детства. Такие пирожки пекла мама весной, когда появлялся первый зеленый лучок. Теперь зеленый лук можно купить круглый год, но все равно традиционно и чаще всего пеку такие пирожки весной.
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