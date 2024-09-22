Эндоваскулярная терапия помогает улучшить работу левого желудочка при сердечной недостаточности, когда фракция выброса остаётся в пределах нормы

Исследование, которое провели учёные из Германии, показало, что у пациентов с сердечной недостаточностью, у которых сохранена функция левого желудочка, после эндоваскулярного лечения улучшается работа сердца.
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