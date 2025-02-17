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Задолженность компании Google перед телеканалами РФ достигла 2,8 дуодециллиона рублей

Задолженность компании Google перед телеканалами РФ достигла 2,8 дуодециллиона рублей

Задолженность компании Google перед телеканалами России достигла 2,8 дуодециллиона рублей, сумма с 39 нулями, и не прекращает расти, сообщило 17 февраля «РИА Новости», ссылаясь на арбитражный суд столицы.

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