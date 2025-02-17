Задолженность компании Google перед телеканалами РФ достигла 2,8 дуодециллиона рублей

Задолженность компании Google перед телеканалами России достигла 2,8 дуодециллиона рублей, сумма с 39 нулями, и не прекращает расти, сообщило 17 февраля «РИА Новости», ссылаясь на арбитражный суд столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии