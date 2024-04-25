«Библия Святого Людовика»: самая иллюстрированная Библия на свете

Юрий Ильинов

Лукашенко: С первого президента Украины до последнего — все делили, грабили и воровали Коррупция на Украине была всегда с момента образования этого государства после распада Советского Союза, все предыдущие правители незалежной «делили, грабили и воровали», констатировал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Такое мнение белорусский лидер озвучил сегодня в ходе заседания VII Всебелорусского народного собрания в Минске. С первого президента Украины до последнего — все делили, грабили и воровали — считает Лукашенко. Вся разница в том, что до прихода к власти Зеленского и начала российской спецоперации, за которым последовали миллиарды западной помощи Киеву, украинские власти в основном разграбляли свой народ и те активы, которые остались от УССР. Теперь киевский режим фактически залазит в карман и к западным налогоплательщикам, продолжая добивать и собственную страну. Всё это время украинский народ в большинстве своем ненавидит всех глав государства, уверен белорусский лидер. Земля (Украины) плодородная, вся таблица Менделеева. Живи, радуйся и богатей. И богатели, только очень немногие. В лучших традициях демократии олигархи и власть держащие подмяли под себя все ресурсы — подчеркнул президент РБ. Лукашенко считает, что Украина сегодня с подачи и при непосредственном участии Запада превратилась в полигон, на котором отчасти решается судьба мирового порядка. Крупнейшие западные державы уже не только опосредованно, но и напрямую участвуют в боевых действиях на территории этой страны, уверен президент Белоруссии. При этом киевский режим опустился до низшей степени цинизма, фактически обменивая жизни украинцев на оружие и новые финансовые подачки, немалая часть которых оседает в карманах как тех, кто их предоставляет, так и киевских получателей средств. Очередное противостояние Востока и Запада, причем путем стравливания некогда дружных славянских народов, затеяно нашими недругами с целью ослабить как Россию, так и Белоруссию, а Украина в ходе этого конфликта вообще стала расходным материалом, считает Лукашенко. Больно это видеть, но давайте абстрагируемся, посмотрим на свершившееся философски: кто в этом новом витке противостояния между Западом и Востоком стал сильнее? Кто? Не мы?.. Но и не они! — заключил президент Белоруссии.