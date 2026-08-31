Герои бойни в Грозном, мотор «Балтики» или защитник-бомбардир? Кто лучший в 6-м туре РПЛ

Не только о футболе

А может, юное дарование «Зенита»? 6-й тур Альфа-Банк РПЛ подошёл к концу. «Краснодар» укрепил своё преимущество в чемпионате, а чуть ниже сформировалась близкая друг к другу группа преследователей.