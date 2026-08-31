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Не только о футболе

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Герои бойни в Грозном, мотор «Балтики» или защитник-бомбардир? Кто лучший в 6-м туре РПЛ

Герои бойни в Грозном, мотор «Балтики» или защитник-бомбардир? Кто лучший в 6-м туре РПЛ

    А может, юное дарование «Зенита»? 6-й тур Альфа-Банк РПЛ подошёл к концу. «Краснодар» укрепил своё преимущество в чемпионате, а чуть ниже сформировалась близкая друг к другу группа преследователей.

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