В Астрахани в течение двух дней на несколько часов будет действовать запрет на автодвижение по улице Калинина

Для установки часовни защитникам Отечества. В связи с проведением в Астрахани работ по установке часовни всем защитникам Отечества с 15:00 до 19:00 5 мая и с 11:00 до 14:00 6 мая будет действовать временное ограничение движения автомобилей на ул.