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График работы детских садов и школ на майские праздники 2024 года: что нужно знать родителям

График работы детских садов и школ на майские праздники 2024 года: что нужно знать родителям

График работы детских садов и школ на майские праздники 2024 года: что нужно знать родителям Елена ГалицкаяС наступлением майских праздников 2024 года, многие организации пересматривают свои графики работы, чтобы адаптироваться к измененным условиям.

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