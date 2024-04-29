График работы детских садов и школ на майские праздники 2024 года: что нужно знать родителям Елена ГалицкаяС наступлением майских праздников 2024 года, многие организации пересматривают свои графики работы, чтобы адаптироваться к измененным условиям.
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