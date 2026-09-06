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«Если у Москвы есть послание Зеленскому, оно одно — капитуляция». Запоздалый визит Уиткоффа и Кушнера

«Если у Москвы есть послание Зеленскому, оно одно — капитуляция». Запоздалый визит Уиткоффа и Кушнера

Визит спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву предсказуемо оказался в центре информационной повестки последних дней и особенно последних суток.

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