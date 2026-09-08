Иван Радченко: вылов лососей на Сахалине упал на 3,7%

К началу сентября сахалинские рыбопромышленники добыли 10,4 тыс. тонн лососевых, что почти в четыре раза меньше, чем в 2024 году, и на 3,7% ниже уровня 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- N Питон обвился вок...
- Зеленский предлож...
- ВД Смартфоны и ноутб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым