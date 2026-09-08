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Царьград

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Иван Радченко: вылов лососей на Сахалине упал на 3,7%

Иван Радченко: вылов лососей на Сахалине упал на 3,7%

К началу сентября сахалинские рыбопромышленники добыли 10,4 тыс. тонн лососевых, что почти в четыре раза меньше, чем в 2024 году, и на 3,7% ниже уровня 2025 года.

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