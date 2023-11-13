Финансовый эксперт Лоссан: за каждые 10 дней просрочки налогов растут пени

Россиянам до 1 декабря нужно заплатить налоги на имущество. В противном случае за каждые 10 дней просрочки будут капать пени с учетом уровня сегодняшней ключевой ставки, предупредил в беседе с RT редактор журнала финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Лоссан.