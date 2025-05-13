Дэвис назвал предстоящие переговоры в Стамбуле «последним шансом» на мир

Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что переговоры Российской Федерации и Киева в Турции могут стать «последним шансом» на мирное урегулирование конфликта на Украине.
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