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Дэвис назвал предстоящие переговоры в Стамбуле «последним шансом» на мир

Дэвис назвал предстоящие переговоры в Стамбуле «последним шансом» на мир

Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что переговоры Российской Федерации и Киева в Турции могут стать «последним шансом» на мирное урегулирование конфликта на Украине.

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