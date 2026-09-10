Zero Hedge
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Zero Hedge

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Rate-Hike Odds Spike As Fuel Costs Push US Producer Prices Higher

Rate-Hike Odds Spike As Fuel Costs Push US Producer Prices Higher

Rate-Hike Odds Spike As Fuel Costs Push US Producer Prices Higher In a relatively unusual turn around, US producer prices hit today ahead of tomorrow's CPI.

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