Rate-Hike Odds Spike As Fuel Costs Push US Producer Prices Higher In a relatively unusual turn around, US producer prices hit today ahead of tomorrow's CPI.
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