МВФ добавил Украине новые условия для продолжения финансирования. Всего кредиторы наложили на Киев свыше 50 обязательств

Международный валютный фонд (МВФ) добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования. Об условиях, которые МВФ по итогам последней ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) добавил Киеву, рассказал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.