Бесконечные кошки-мышки в попытках защититься от ударных дронов

Украинская и российская армии предпринимают кустарные меры противодействия, пытаясь защититься от дронов-камикадзе, которые представляют все большую проблему даже для транспорта, движущегося на большой скорости.
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