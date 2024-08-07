Климов: активнее всего в выборы в России пытаются вмешиваться США

Среди разведывательных служб западных стран, которые пытаются вмешаться в российские выборы, главную роль играют США, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов 6 августа.
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