Артиллеристы ВС России уничтожили немецкую гаубицу PzH 2000 боевиков ВСУ

ТАСС/Владимир Гердо Военные 2-й гвардейской артбригады группировки войск "Юг" на северском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО) уничтожили 155-мм САУ PzH 2000, которая была поставлена боевикам ВСУ немецкой стороной.
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