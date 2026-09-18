Анна Блинкова в восторге: «Франция стала мне настоящим домом!»

Анна Блинкова не скрывает своей радости! Московская теннисистка, которая недавно сменила спортивное гражданство на французское, буквально светится от счастья.
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