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Больше половины штурмовиков ВСУ в Курской области — заключённые

Больше половины штурмовиков ВСУ в Курской области — заключённые

Вооружённые силы Украины отправили на штурм в русское приграничье осужденных за тяжкие преступления.225-я отдельный штурмовой батальон ВСУ более чем наполовину состоит из людей, вышедших из мест не столь отдалённых.

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