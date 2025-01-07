Вооружённые силы Украины отправили на штурм в русское приграничье осужденных за тяжкие преступления.225-я отдельный штурмовой батальон ВСУ более чем наполовину состоит из людей, вышедших из мест не столь отдалённых.
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