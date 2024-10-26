Пасмурная погода с дождем и снегом ждет жителей Башкортостана в выходные

Жители Башкортостана готовятся к пасмурным выходным, которые будут сопровождаться дождем и снегом. По данным синоптиков Башгидромета, сегодня, 26 октября, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер будет умеренный, западный.