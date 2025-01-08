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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер Tails of Iron 2: Whiskers of Winter показывает битвы с боссами и заклинания В ...

Новый трейлер Tails of Iron 2: Whiskers of Winter показывает битвы с боссами и заклинания В ...

Новый трейлер Tails of Iron 2: Whiskers of Winter показывает битвы с боссами и заклинанияВ конце января нас ждет релиз Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, а пока разработчик Odd Bug Studio предлагает фанатам посмотреть новый геймплейный трейлер грядущего ролевого соулслайк-экшена.

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