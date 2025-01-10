Норвежский политолог раскрыл причину спешки США в передаче вооружения Украине

Global Look Press/Lance Cpl. Christian Salazar/Keystone Press Agency Нынешние власти США хотят как можно скорее передать вооружение Украине, пока в должность не вступил избранный президент Штатов Дональд Трамп.
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