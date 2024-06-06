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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шесть россиян выступят на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии

Соревнования пройдут с 13 по 16 июня в венгерском Сегеде. В заявку на чемпионат Европы вошли Максим Спесивцев (байдарка-одиночка, 500 и 1000 м), Захар Петров (каноэ-одиночка, 500 и 1000 м), Светлана Черниговская и Анастасия Долгова (обе – байдарка-двойка, 200 и 500 м), Алексей Коровашков и Иван Штыль (каноэ-двойка, 200 и 500 м).

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