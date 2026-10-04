Журналист Сегал: пилот Flydubai хотел врезаться в терминал аэропорта Бен-Гуриона

Второй пилот авиакомпании Flydubai, подозреваемый в попытке захватить управление самолетом, хотел устроить крушение самолета, направив его в здание терминала аэропорта Бен-Гуриона.
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