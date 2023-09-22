smi.today

4 464 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мельников Александр
    Видео съёмка, фотосъёмка и передача материалов противнику, преступление. Размещение материалов в сети и есть передача...Царёв: Украинцы у...
  • Дмитрий Гурин
    Ну да. Теперь урановые стержни будут покупать в обход но только не у Русских. Клоуну конечно не надо знать логистику ...Зеленский поблаго...
  • Дмитрий Гурин
    Ну таки шо? Ничего уж сильно критичного по сравнению с атакой дронов на корабельный завод. В Ростове-на-Дону 7 сентяб...«Волна сумасшедша...

Пушилин: Ситуация на артемовском направлении горячая, ВСУ ведут обстрелы

Пушилин: Ситуация на артемовском направлении горячая, ВСУ ведут обстрелы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят хаотичные обстрелы по территории Артемовска. Соответствующим образом об обстановку на этом направлении высказался временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх