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Царьград

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Трамп обеспокоен атаками дронов ВСУ на российские аэродромы и города

Трамп обеспокоен атаками дронов ВСУ на российские аэродромы и города

В районе аэропорта Брянска произошёл взрыв и пожар. Следственный комитет РФ расследует атаку ВСУ на город Рыльск как теракт: беспилотники повредили здания и поразили инфраструктуру.

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