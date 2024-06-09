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Царьград

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В Китае рядом с терракотовой армией нашли огромный саркофаг с драгоценными камнями

В Китае рядом с терракотовой армией нашли огромный саркофаг с драгоценными камнями

Ученые предполагают, что он мог принадлежать зажиточному чиновнику или полководцу.В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди, известного созданием терракотовой армии, был обнаружен огромный 16-тонный саркофаг.

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