В Китае рядом с терракотовой армией нашли огромный саркофаг с драгоценными камнями

Ученые предполагают, что он мог принадлежать зажиточному чиновнику или полководцу.В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди, известного созданием терракотовой армии, был обнаружен огромный 16-тонный саркофаг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии