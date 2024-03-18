Йоханнес Бо: «Идеальное завершение идеального сезона. Рекорд Бьорндалена? Возможно, в следующем году»

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо выиграл масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в Кэнморе. Он одержал 85-ю победу в карьере – до рекорда Бьорндалена осталось 10.