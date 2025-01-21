Агроном раскрыла самый простой способ посеять томаты и перцы на рассаду Алёна ЮрьеваВ начале февраля многие дачники начинают готовить рассаду для будущего огорода, и с каждым годом появляется всё больше простых и эффективных методов для успешного посева.