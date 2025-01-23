Вместо ближневосточной нефти: Индия сама находит решение проблемы санкций против сырья РФ

«Прощальные» санкции Джо Байдена вызвали неоднозначную реакцию. Пока западная энергетическая юрисдикция страдает и борется с последствиями, ограниченная рестрикциями сфера торговли стратегическим сырьем активно приспосабливается и налаживает новую схему оборота.
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