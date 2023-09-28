Специалистами ЮУрГУ создана перспективная установка, опресняющая морскую воду

Специалистами Южно-Уральского госуниверситета создана и запатентована достаточно любопытная поршневая конструкция, которая призвана существенно снизить время дистилляции при опреснении соленой морской воды или очищении подземных вод.
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