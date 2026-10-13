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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грицюк забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Оттавой». У форварда «Нью-Джерси» 2 очка в 5 играх

Форвард « Нью-Джерси » Арсений Грицюк забросил единственную шайбу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:4).

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